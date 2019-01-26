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Профиль Торреса удален с сайта брестского «Динамо»
27.01.2019 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Профиль полузащитника Леандро Торреса удален с
Напомним, аргентинец провел в Беларуси два сезона. За это время успел поиграть в «Белшине» и брестском «Динамо». В декабре 2017-го футболист через свой Инстаграм сообщил, что покидает клуб.
Торрес заявил, что заключал с «Динамо» однолетнее соглашение, и что оно истекло. У клуба была другая информация: контракт рассчитан на два года и продолжает действовать. Несмотря на протесты
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Профиль полузащитника Леандро Торреса удален с официального сайта брестского «Динамо».
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