Профиль Торреса удален с сайта брестского «Динамо»

Профиль полузащитника Леандро Торреса удален с официального сайта брестского «Динамо».

Напомним, аргентинец провел в Беларуси два сезона. За это время успел поиграть в «Белшине» и брестском «Динамо». В декабре 2017-го футболист через свой Инстаграм сообщил, что покидает клуб.

Торрес заявил, что заключал с «Динамо» однолетнее соглашение, и что оно истекло. У клуба была другая информация: контракт рассчитан на два года и продолжает действовать. Несмотря на протесты , легионер подписал контракт с мексиканским «Атлетико Сан-Луис». Белорусская сторона направила жалобу в ФИФА, а ФИФА на время разбирательство позволила полузащитнику выступать за новую команду.