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Профиль Торреса удален с сайта брестского «Динамо»

27.01.2019 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Профиль полузащитника Леандро Торреса удален с официального сайта брестского «Динамо».

Напомним, аргентинец провел в Беларуси два сезона. За это время успел поиграть в «Белшине» и брестском «Динамо». В декабре 2017-го футболист через свой Инстаграм сообщил, что покидает клуб.

Торрес заявил, что заключал с «Динамо» однолетнее соглашение, и что оно истекло. У клуба была другая информация: контракт рассчитан на два года и продолжает действовать. Несмотря на протесты Бреста, легионер подписал контракт с мексиканским «Атлетико Сан-Луис». Белорусская сторона направила жалобу в ФИФА, а ФИФА на время разбирательство позволила полузащитнику выступать за новую команду.

 
Теги: Брест
 
 
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Профиль полузащитника Леандро Торреса удален с официального сайта брестского «Динамо».
 
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