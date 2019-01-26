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Чемпионат Беларуси. БГК против «Машеки», СКА – «Кронон» и другие матчи
27.01.2019 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
БГК – Машека
27 января, 14.00. Брест, ДС «Виктория»
СКА – Кронон
27 января, 15.00. Минск, ДС «Уручье»
Гомель – Беларусь-2000
27 января, 16.30. Гомель, ГОЦОР по игровым видам спорта
Таблица: БГК – 34 очков (17 игр), СКА – 25 (16), «Машека» – 16 (16), «Кронон» – 15 (17), «Гомель» – 7 (16), Беларусь-2000 – 1 (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат Беларуси БГК – Машека 27 января, 14.00.
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