Белорусская фигуристка Чепелева: «Из-за Европейских игр-2019 в Минске закрыли главную ледовую арену. Там будет столовая»

Белорусская фигуристка Александра Чепелева в интервью TUT.BY рассказала о проблемах в данном виде спорта.

– В России совсем другой уровень катания, поэтому не стоит даже сравнивать. Дело не в спортсменах, а в том, что у нас в стране нет всего оборудования, а тренерам не хватает опыта. Или вот еще что. Из-за того, что летом в Минске пройдут Европейские игры, у нас на на Каролинском проезде закрыли главную ледовую арену. Там будет столовая. В итоге у нас остался один каток. Понятно, что у детей стало меньше льда. Насколько я знаю, в мае каток тоже «разморозят». Где тогда мы будем кататься?!

– Как сейчас вы делите каток?

– Утренние тренировки нашей группы проходят в то же время, что и раньше. «Вечерний лед» сдвигается, но обычно стоит в районе четырех-пяти вечера. Иногда тренировки проходят в семь часов, есть и позже. Меня часто оставляют на «второй лед», потому что за один час почти ничего не успеваешь сделать. То есть мне пытаются создать условия для подготовки, но речь ведь идет не только обо мне, верно?

Маленьких детей отправили домой до сентября, кого-то куда-то перевели. Почему нельзя было любое другое место, а не наш ледовый дворец, оборудовать под нужды Европейских игр? Не понимаю, – сказала Чепелева.