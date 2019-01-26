Серб Новак Джокович стал семикратным чемпионом Australian Open

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист, первая ракетка планеты Новак Джокович в 7-й раз выиграл открытый чемпионат Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке мужского одиночного разряда серб переиграл второго номера мирового рейтинга испанца Рафаэля Надаля - 6:3, 6:2, 6:3.

Для Новака Джоковича это был седьмой финал Australian Open и во всех он побеждал. Рафаэль Надаль выигрывал австралийское первенство в 2009 году. Год назад Рафаэль Надаль проиграл в финале швейцарцу Роджеру Федереру.

В женском одиночном разряде чемпионкой нынешнего турнира в Мельбурне стала японка Наоми Осака, обыгравшая в финале чешку Петру Квитову.-0-