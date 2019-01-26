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Серб Новак Джокович стал семикратным чемпионом Australian Open
27.01.2019 13:56 — Новости Спорта | БелТА
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист, первая ракетка планеты Новак Джокович в 7-й раз выиграл открытый чемпионат Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке мужского одиночного разряда серб переиграл второго номера мирового рейтинга испанца Рафаэля Надаля - 6:3, 6:2, 6:3.
Для Новака Джоковича это был седьмой финал Australian Open и во всех он побеждал. Рафаэль Надаль выигрывал австралийское первенство в 2009 году. Год назад Рафаэль Надаль проиграл в финале швейцарцу Роджеру Федереру.
В женском одиночном разряде чемпионкой нынешнего турнира в Мельбурне стала японка Наоми Осака, обыгравшая в финале чешку Петру Квитову.-0-
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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист, первая ракетка планеты Новак Джокович в 7-й раз выиграл открытый чемпионат Австралии, сообщает корреспондент...
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