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Санкт-Петербург (WTA). Соболенко стартует со второго круга, Азаренко сыграет с Младенович

27.01.2019 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялась жеребьевка турнира St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом 823 тысячи долларов.

В первом круге Виктория Азаренко (Беларусь, 53 WTA) сыграет с Кристиной Младенович (Франция, 45 WTA)

Арина Соболенко (Беларусь, 11 WTA) начнет соревования со второго круга, где сразится с победителем матча квалифаер – Екатерина Макарова (Россия, 60 WTA).

Кроме того, в парном разряде в Санкт-Петербурге выступят Виктория Азаренко, Вера Лапко и Лидия Морозова.

Напомним, турнир пройдет с 28 января по 3 февраля 2019 года.

 
 
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