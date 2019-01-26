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Санкт-Петербург (WTA). Соболенко стартует со второго круга, Азаренко сыграет с Младенович
27.01.2019 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка турнира St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом 823 тысячи долларов.
В первом круге
Кроме того, в парном разряде в Санкт-Петербурге выступят Виктория Азаренко,
Напомним, турнир пройдет с 28 января по 3 февраля 2019 года.
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Состоялась жеребьевка турнира St.
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