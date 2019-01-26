Санкт-Петербург (WTA). Соболенко стартует со второго круга, Азаренко сыграет с Младенович

Состоялась жеребьевка турнира St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом 823 тысячи долларов.

В первом круге (Беларусь, 53 WTA) сыграет с Кристиной Младенович (Франция, 45 WTA)

(Беларусь, 11 WTA) начнет соревования со второго круга, где сразится с победителем матча квалифаер – Екатерина Макарова (Россия, 60 WTA).

Кроме того, в парном разряде в Санкт-Петербурге выступят Виктория Азаренко, и Лидия Морозова.

Напомним, турнир пройдет с 28 января по 3 февраля 2019 года.