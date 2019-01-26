Минск - город, куда хочется вернуться вновь: итоги и впечатления от ЧЕ-2019

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали лучшими в танцах на льду на ЧЕ в Минске

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Минске с 21 по 27 января. Многофункциональный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена" принимает один из старейших турниров Старого Света, который проводится в 111-й раз.-0-

Фото Андрея Покумейко, Оксаны Манчук, Дениса Костюченко