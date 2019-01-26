ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петербург (WTA). Азаренко в первом круге сыграет с квалифаером. Жеребьевку провели дважды из-за нехватки фишек

27.01.2019 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В Петербурге прошла жеребьевка «Премьера» WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Сетку возглавляют финалистка Australian Open Петра Квитова и девятая ракетка мира Кики Бертенс. Они, а также Дарья Касаткина и Арина Соболенко начнут турнир со второго круга.

Касаткина стартует матчем против победительницы встречи Марии Шараповой и Дарьи Гавриловой, Квитова – Виктории Азаренко и квалифаера.

Также в первом круге встретятся экс-теннисистки топ-10 Вера Звонарева и Екатерина Макарова и Алена Остапенко с Кристиной Младенович.

Жеребьевку, добавим, провели дважды после того, как в вазе оказалось недостаточно фишек. Сеяные участницы при этом остались на своих местах. Целиком сетка здесь.

Кроме того, в парном разряде в Санкт-Петербурге выступят Виктория Азаренко, Вера Лапко и Лидия Морозова.

Отметим, что по результатам первой жеребьевки Азаренко должна была сыграть с Кристиной Младенович.

Напомним, турнир пройдет с 28 января по 3 февраля 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Telefoot: у Неймара минимальные шансы сыграть с «МЮ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика