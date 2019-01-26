|
Петербург (WTA). Азаренко в первом круге сыграет с квалифаером. Жеребьевку провели дважды из-за нехватки фишек
27.01.2019 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Петербурге прошла жеребьевка «Премьера» WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Сетку возглавляют финалистка Australian Open Петра Квитова и девятая ракетка мира Кики Бертенс. Они, а также Дарья Касаткина и Арина Соболенко начнут турнир со второго круга.
Касаткина стартует матчем против победительницы встречи Марии Шараповой и Дарьи Гавриловой, Квитова – Виктории Азаренко и квалифаера.
Также в первом круге встретятся экс-теннисистки топ-10 Вера Звонарева и Екатерина Макарова и Алена Остапенко с Кристиной Младенович.
Жеребьевку, добавим, провели дважды после того, как в вазе оказалось недостаточно фишек. Сеяные участницы при этом остались на своих местах. Целиком сетка
Кроме того, в парном разряде в Санкт-Петербурге выступят Виктория Азаренко, Вера Лапко и Лидия Морозова.
Отметим, что по результатам первой жеребьевки Азаренко
Напомним, турнир пройдет с 28 января по 3 февраля 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петербург (WTA). Азаренко в первом круге сыграет с квалифаером. Жеребьевку провели дважды из-за нехватки фишек
В Петербурге прошла жеребьевка «Премьера» WTA St.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)