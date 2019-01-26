Петербург (WTA). Азаренко в первом круге сыграет с квалифаером. Жеребьевку провели дважды из-за нехватки фишек

В Петербурге прошла жеребьевка «Премьера» WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Сетку возглавляют финалистка Australian Open Петра Квитова и девятая ракетка мира Кики Бертенс. Они, а также Дарья Касаткина и Арина Соболенко начнут турнир со второго круга.

Касаткина стартует матчем против победительницы встречи Марии Шараповой и Дарьи Гавриловой, Квитова – Виктории Азаренко и квалифаера.

Также в первом круге встретятся экс-теннисистки топ-10 Вера Звонарева и Екатерина Макарова и Алена Остапенко с Кристиной Младенович.

Жеребьевку, добавим, провели дважды после того, как в вазе оказалось недостаточно фишек. Сеяные участницы при этом остались на своих местах. Целиком сетка здесь .

Кроме того, в парном разряде в Санкт-Петербурге выступят Виктория Азаренко, Вера Лапко и Лидия Морозова.

Отметим, что по результатам первой жеребьевки Азаренко должна была сыграть с Кристиной Младенович.

Напомним, турнир пройдет с 28 января по 3 февраля 2019 года.