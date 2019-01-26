Новак Джокович: «Сам себя удивил, хоть и всегда верю, что могу так играть»

Семикратный чемпион Australian Open Новак Джокович прокомментировал свою победу над Рафаэлем Надалем в финале нынешнего турнира (6:3, 6:2, 6:3).

– Как вы оцените этот матч в контексте других своих выступлений в финалах «Шлемов»?

– Как лучший. Против Надаля, на такой важной стадии. В полу- и финале я допустил всего 15 ошибок – сам себя этим удивил, хоть я всегда и верю, что могу так играть, и визуализирую это. Но все равно, учитывая обстоятельства, матч был практически идеальный.

– Вы обошли по «Шлемам» своего детского кумира, Пита Сампраса. Каково это?

– Да, я с детства хотел быть как он. Когда я только начал играть, одно из моих первых теннисных воспоминаний – это как он играл «Уимблдон» и впервые его выиграл, в 1992-м. Я был ребенком в Копаонике, горном сербском курорте, где никто никогда не играл в теннис. А это был такой знак свыше – Пит и желание быть как он. Так что теперь обойти его по «Шлемам» – у меня нет слов. Я еще не осознал это, но планирую сделать это.

– Если бы год назад вам сказали, что сейчас вы будете тут чемпионом трех последних «Шлемов», что бы вы подумали?

– Что это не невозможно, но очень маловероятно. Не хочу звучать заносчиво, но я всегда верю в себя. Это, наверное, главный секрет моего успеха. Да и любого спортсмена: верить в себя, находить в себе ресурс в трудные моменты, подбадривать самого себя, визуализировать себя победителем.

Я очень верю в визуализацию и много ею занимаюсь. И за последний год я делаю это больше, чем когда-либо в жизни, потому что год назад я плохо играл, плохо себя чувствовал, во всем сомневался. Но в результате я многому научился, так что очень этот опыт ценю. Ничего бы не стал менять, потому что все сложилось именно так, как должно было. Да, год назад три «Шлема» были очень маловероятны. Мне нужно это осознавать и понимать, какой я счастливчик.

– Как думаете, вы сможете собрать календарный Шлем? Род Лэйвер сказал, что у вас есть все шансы.

– Так, ну мне надо теперь Рода Лэйвера в свою команду подтянуть. Он же единственный, кому это удавалось покорить эту теннисную вершину.

Посмотрим. Еще только начало сезона. До «Ролан Гаррос» еще полно турниров, так что я смогу спокойно набрать грунтовую форму. Конечно, над грунтовой игрой мне нужно будет поработать более тщательно, чем в прошлом году. Я уже играю лучше, чем тогда, но у грунта свои особенности, которые нужно учитывать, чтобы побороться за титул. Главное испытание на грунте – Надаль. Еще есть Тим, и Зверев, и Роджер, видимо, в этом году сыграет. Сильных игроков полно. Но и у меня еще есть время. Пока что разделю эту победу с родными и близкими.

– После предыдущего матча вы сказали, что ощущали себя божеством . А сегодня какие были ощущения?

– Мы оба по пути к финалу играли очень хорошо. Были уверены в себе, в том, что у нас будут шансы. Для меня важнее всего было ударно начать: с правильным настроем и интенсивностью, – дать ему понять, что я в игре. Потому что он всегда ведет себя так, чтобы соперник чувствовал его присутствие. Такая у него манера. Он всегда сконцентрирован, очень энергичен, прыгает, делает забеги.

Так что ты с первого мяча чувствуешь, как тебе придется с ним тяжело. Я видел его матчи. Видел, что он прибавил в подаче , – это вдобавок ко всему, чем он и так владеет. Так что было очень важно сделать ранний брейк – это был идеальный для меня сценарий. Когда я выиграл сет, немного расслабился, перестал волноваться. Дальше все пошло как по маслу.

– Вы, наверное, единственный человек, тактически разобравший Надаля. Вы сам это ощущаете? Какая тактическая дисциплина для этого нужна?

– Ну, мне не хотелось бы говорить, что я его разобрал, а то это мне потом еще отзовется в будущем. Может, я разобрал его в этом матче, но не навсегда. Я уверен, что мы еще много матчей сыграем друг против друга на разных покрытиях. Я на это надеюсь, потому что это мое самое принципиальное соперничество и самое большое влияние моей жизни как в личном плане, так и в профессиональном.

Он подтянул подачу. Я тоже. Что можно сказать точно: что мы оба будем совершенствоваться, что бы ни случилось.

Джокович вынес Надаля в финале Australian Open. Как так вообще получилось?