«Не хоккеисты самые мужественные люди, а они». Лукашенко посетил гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января посетил гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию. Мероприятие прошло на площадке «Минск-Арены».

Глава государства вышел на лед после выступлений именитых фигуристов и победителей турнира, когда все они собрались на арене, чтобы попрощаться со зрителями. Причем президент тоже стал на коньки.

«Выходя на лед «Минск-Арены» я прежде всего подумал о мужестве. Всю жизнь простояв на льду на коньках и выходя, делая первые шаги вот так вот, незащищенным, я обнаружил какой-то страх и подумал: а как они, раздетые, полуголые, прыгают, вертятся, крутятся, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!» – заявил Александр Лукашенко.