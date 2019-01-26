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«Не хоккеисты самые мужественные люди, а они». Лукашенко посетил гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию

27.01.2019 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января посетил гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию. Мероприятие прошло на площадке «Минск-Арены».

Глава государства вышел на лед после выступлений именитых фигуристов и победителей турнира, когда все они собрались на арене, чтобы попрощаться со зрителями. Причем президент тоже стал на коньки.

«Выходя на лед «Минск-Арены» я прежде всего подумал о мужестве. Всю жизнь простояв на льду на коньках и выходя, делая первые шаги вот так вот, незащищенным, я обнаружил какой-то страх и подумал: а как они, раздетые, полуголые, прыгают, вертятся, крутятся, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они!» – заявил Александр Лукашенко.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января посетил гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию.
 
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