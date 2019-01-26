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Александр Лукашенко: «Беларусь заслужила принять чемпионат мира по фигурному катанию»

27.01.2019 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию на «Минск-Арене», заявил, что Беларусь заслужила принять чемпионат мира и доказала, что может это сделать на высоком уровне.

«Та атмосфера, которая была на «Минск-Арене», то «больное» состояние (в хорошем смысле) нашего белорусского общества в эту неделю. Мы заслужили (я обращаюсь к организаторам), мы доказали, что можем принять чемпионат мира.

Я слышу оценки: они положительные. Это еще раз подтверждает, что мы способны на большее. И если вы решите приехать сюда с большим, я обещаю, что вы не пожалеете», – подчеркнул Александр Лукашенко.

«Не хоккеисты самые мужественные люди, а они». Лукашенко посетил гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая гала-представление чемпионата Европы по фигурному катанию на «Минск-Арене», заявил, что Беларусь заслужила...
 
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