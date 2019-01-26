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As: «Барселона» убедила де Йонга, показав ему сообщения Неймара, сожалевшего о переходе в «ПСЖ»

27.01.2019 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг стал игроком «Барселоны» и летом перейдет в каталонский клуб.

21-летний голландец выбирал между «Барсой» и «ПСЖ». По данным As, решающим фактором для де Йонга стало мнение форварда Неймара.

Бразилец ранее выступал за «Барселону», а сейчас играет в Париже. Сообщается, что представители «Барсы» показали де Йонгу сообщения руководству и игрокам клуба от Неймара, в которых игрок сожалел о своем уходе в «ПСЖ».

Нападающий неоднократно общался с представителями каталонской команды в WhatsApp. Он жаловался на низкий уровень французской лиги 1, на погоду и на жесткость, которую к нему проявляют соперники.

Именно эти сообщения и убедили де Йонга склониться к переходу в «Барселону».

 
 
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Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг стал игроком «Барселоны» и летом перейдет в каталонский клуб.
 
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