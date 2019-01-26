As: «Барселона» убедила де Йонга, показав ему сообщения Неймара, сожалевшего о переходе в «ПСЖ»

Полузащитник Френки де Йонг стал игроком «Барселоны» и летом перейдет в каталонский клуб.

21-летний голландец выбирал между «Барсой» и «ПСЖ». По данным As, решающим фактором для де Йонга стало мнение форварда .

Бразилец ранее выступал за «Барселону», а сейчас играет в Париже. Сообщается, что представители «Барсы» показали де Йонгу сообщения руководству и игрокам клуба от Неймара, в которых игрок сожалел о своем уходе в .

Нападающий неоднократно общался с представителями каталонской команды в WhatsApp. Он жаловался на низкий уровень французской лиги 1, на погоду и на жесткость, которую к нему проявляют соперники.

Именно эти сообщения и убедили де Йонга склониться к переходу в «Барселону».