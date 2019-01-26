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Ягудин откроет школу фигурного катания в Минске
27.01.2019 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы) Алексей Ягудин заявил, что откроет школу фигурного катания в Минске.
«Это не просто разговоры, это действительно будет в очень скором времени. Постараемся помочь, но вы сами понимаете, что это не просто пойти и купить вареники, это долгий процесс», – сказал Ягудин в эфире канала ОНТ.
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы) Алексей Ягудин заявил, что откроет школу...
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