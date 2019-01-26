Александр Тихонов: «Я бы встал на колени перед Домрачевой, чтобы она начала подготовку к Олимпиаде. Уверен, что без медалей она оттуда не уедет»

Четырехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Тихонов призывает Дарью Домрачеву вернуться в большой спорт.

«Я бы встал на колени перед Домрачевой, чтобы она вернулась в биатлон и начала подготовку к Олимпийским играм. Я думаю, она послушает меня. Она на «Рождественской гонке» показала, что может выступать наравне со всеми. А если она будет готовиться! Уверен, что без медалей она с Олимпиады не уедет», – сказал Тихонов в эфире канала ОНТ.

Александр Тихонов: «Я бы перед Домрачевой стал на колени и просил, чтобы, отдохнув, она в щадящем режиме подошла к середине сезона»