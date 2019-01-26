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Александр Тихонов: «Я бы встал на колени перед Домрачевой, чтобы она начала подготовку к Олимпиаде. Уверен, что без медалей она оттуда не уедет»
27.01.2019 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Четырехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Тихонов призывает Дарью Домрачеву вернуться в большой спорт.
«Я бы встал на колени перед Домрачевой, чтобы она вернулась в биатлон и начала подготовку к Олимпийским играм. Я думаю, она послушает меня. Она на «Рождественской гонке» показала, что может выступать наравне со всеми. А если она будет готовиться! Уверен, что без медалей она с Олимпиады не уедет», – сказал Тихонов в эфире канала ОНТ.
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Александр Тихонов: «Я бы встал на колени перед Домрачевой, чтобы она начала подготовку к Олимпиаде. Уверен, что без медалей она оттуда не уедет»
Четырехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Тихонов призывает Дарью Домрачеву вернуться в большой спорт.
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