Юрист брестского «Динамо» о ситуации с Торресом: «Клуб обратился в палату по разрешению споров ФИФА. Ожидаем ответ в ближайшее время»

Юрист брестского «Динамо» Оксана Смагина пояснила ситуацию с уходом из клуба аргентинского полузащитника Леандро Торреса.

«Как известно, Леандро Торрес в нарушение действующего контракта в одностороннем порядке расторгнул его в период футбольного сезона. Более того, еще до даты, с которой Торрес решил расторгнуть договор, он без согласия на то ФК «Динамо-Брест» вступил в переговоры с мексиканским клубом из 2-го дивизиона «Атлетико», чем также нарушил нормы футбольного права.

Следуя принципу доброй воли, ФК «Динамо-Брест» пытался донести до Торреса и «Атлетико» информацию о нарушении ими норм футбольного права и действующего контракта чтобы, возможно, найти компромиссное решение. К сожалению, наша позиция не была услышана.

В связи в этим, ФК «Динамо-Брест» обратился в палату по разрешению споров ФИФА (FIFA Dispute Resolution Centre). На запрос DRC в конце августа нами были направлены запрашиваемые документы. В январе мы направили в DRC письмо, с просьбой сообщить о статусе рассмотрения нашей жалобы. Мы ожидаем ответ в ближайшее время.

Отвечая на возможный вопрос о том, как Торрес при этом может играть за «Атлетико» хочется сказать, что ФИФА принимают такие решения, чтобы игрок имел возможность продолжать свою футбольную карьеру, чтобы не было нарушено его право на труд. В то же время, это не означает, что какая-то сторона одержала победу в споре. Напротив, в своем решении о разрешении Торресу играть в ФИФА прямо отметили, что это временное разрешение, и оно никоим образом не влияет на существующий спор.

Мы убеждены в том, что Торрес и «Атлетико» солидарно должны нести ответственность за расторжение контракта в одностороннем порядке без уважительной причины», – отметила Смагина.

Напомним, аргентинец провел в Беларуси два сезона. За это время успел поиграть в «Белшине» и брестском «Динамо». В декабре 2017-го футболист через свой Инстаграм сообщил, что покидает клуб.

Торрес заявил, что заключал с «Динамо» однолетнее соглашение, и что оно истекло. У клуба была другая информация: контракт рассчитан на два года и продолжает действовать. Несмотря на протесты Бреста, легионер подписал контракт с мексиканским «Атлетико Сан-Луис». Белорусская сторона направила жалобу в ФИФА, а ФИФА на время разбирательство позволила полузащитнику выступать за новую команду.