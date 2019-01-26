ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрист брестского «Динамо» о ситуации с Торресом: «Клуб обратился в палату по разрешению споров ФИФА. Ожидаем ответ в ближайшее время»

27.01.2019 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Юрист брестского «Динамо» Оксана Смагина пояснила ситуацию с уходом из клуба аргентинского полузащитника Леандро Торреса.

«Как известно, Леандро Торрес в нарушение действующего контракта в одностороннем порядке расторгнул его в период футбольного сезона. Более того, еще до даты, с которой Торрес решил расторгнуть договор, он без согласия на то ФК «Динамо-Брест» вступил в переговоры с мексиканским клубом из 2-го дивизиона «Атлетико», чем также нарушил нормы футбольного права.

Следуя принципу доброй воли, ФК «Динамо-Брест» пытался донести до Торреса и «Атлетико» информацию о нарушении ими норм футбольного права и действующего контракта чтобы, возможно, найти компромиссное решение. К сожалению, наша позиция не была услышана.

В связи в этим, ФК «Динамо-Брест» обратился в палату по разрешению споров ФИФА (FIFA Dispute Resolution Centre). На запрос DRC в конце августа нами были направлены запрашиваемые документы. В январе мы направили в DRC письмо, с просьбой сообщить о статусе рассмотрения нашей жалобы. Мы ожидаем ответ в ближайшее время.

Отвечая на возможный вопрос о том, как Торрес при этом может играть за «Атлетико» хочется сказать, что ФИФА принимают такие решения, чтобы игрок имел возможность продолжать свою футбольную карьеру, чтобы не было нарушено его право на труд. В то же время, это не означает, что какая-то сторона одержала победу в споре. Напротив, в своем решении о разрешении Торресу играть в ФИФА прямо отметили, что это временное разрешение, и оно никоим образом не влияет на существующий спор.

Мы убеждены в том, что Торрес и «Атлетико» солидарно должны нести ответственность за расторжение контракта в одностороннем порядке без уважительной причины», – отметила Смагина.

Напомним, аргентинец провел в Беларуси два сезона. За это время успел поиграть в «Белшине» и брестском «Динамо». В декабре 2017-го футболист через свой Инстаграм сообщил, что покидает клуб.

Торрес заявил, что заключал с «Динамо» однолетнее соглашение, и что оно истекло. У клуба была другая информация: контракт рассчитан на два года и продолжает действовать. Несмотря на протесты Бреста, легионер подписал контракт с мексиканским «Атлетико Сан-Луис». Белорусская сторона направила жалобу в ФИФА, а ФИФА на время разбирательство позволила полузащитнику выступать за новую команду.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрист брестского «Динамо» Оксана Смагина пояснила ситуацию с уходом из клуба аргентинского полузащитника Леандро Торреса.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Тихонов: «Я бы встал на колени перед Домрачевой, чтобы она начала подготовку к Олимпиаде. Уверен, что без медалей она оттуда не уедет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика