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Чемпионат мира. Финал. Дания обыграла Норвегию и впервые в истории завоевала золото
27.01.2019 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялся финал мужского чемпионата мира по гандболу. Дания обыграла Норвегию и впервые в истории завоевала золото.
Чемпионат мира
Мужчины
Гамбург, Германия
Финал
Норвегия – Дания – 22:31 (11:18)
Матч за 3-е место
Германия – Франция – 25:26 (13:9)
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Сегодня состоялся финал мужского чемпионата мира по гандболу.
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