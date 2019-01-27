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Артем Милевский: «У нас такая раздевалка собралась – все звезды. Даже послать некого»

27.01.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о составе команды.

«У нас такая раздевалка собралась – все звезды. Даже послать некого. Это мы так шутим с ребятами.

Все хорошо. Рад вернуться, рад быть в коллективе. Будем готовиться, время есть», – сказал Милевский в программе «Итоги недели».

 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о составе команды.
 
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