Артем Милевский: «У нас такая раздевалка собралась – все звезды. Даже послать некого»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о составе команды.

«У нас такая раздевалка собралась – все звезды. Даже послать некого. Это мы так шутим с ребятами.

Все хорошо. Рад вернуться, рад быть в коллективе. Будем готовиться, время есть», – сказал Милевский в программе «Итоги недели».