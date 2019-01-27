|
Артем Милевский: «У нас такая раздевалка собралась – все звезды. Даже послать некого»
27.01.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о составе команды.
«У нас такая раздевалка собралась – все звезды. Даже послать некого. Это мы так шутим с ребятами.
Все хорошо. Рад вернуться, рад быть в коллективе. Будем готовиться, время есть», – сказал Милевский в программе «Итоги недели».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о составе команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)