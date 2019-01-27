Ростислав Вергун: «Некоторые в «Цмоках» считают, что они выходят просто поиграть»

Главный тренер «Цмокаў» Ростислав Вергун прокомментировал результат матча против ЦСКА (61:101).

– Соперник играл сегодня очень солидно. Высокий процент попадания. Показали очень качественный баскетбол. Мы в свою очередь допустили слишком много ментальных ошибок. Ошибок, за которые пришлось платить слишком дорого. Позволили забить им очень много легких очков. Свои свободные атаки мы не реализовали. В какой-то момент кто-то стали доигрывать, вместо того чтобы играть и бороться. Игра превратилась в снежный ком, который покатился вниз.

- Вы взяли на чужом щите 16 подборов, почему не смогли их реализовать?

– Наверное, все-таки разница в классе, в мастерстве игроков сказывается. Это хороший знак, что вторую игру мы выигрываем подбор. Очень много сбиваемся на индивидуальные действия. Многие игроки не могут принять тот концепт, что мы не можем на таком уровне пытаться обыграть один на один. Мы должны играть все впятером и тогда у нас будет какой-то шанс.

- Понятно, что ЦСКА один из сильнейших команд в Европе, но за счет чего соперничать на равных?

– Запредельная игровая дисциплина, это раз. Мы ее, к сожалению, сегодня не имели. И бойцовские качества.

- Мы сегодня лидировали 16 секунд, а Сергей Вабищевич провел 15. В этом есть какой-то символизм?

– Символизм есть во всем. Сергей мог играть и больше времени. Мы начнем выстраивать понятие игровой дисциплины с самого начала. Некоторые считают, что они выходят просто поиграть. Поиграть против ЦСКА, мне кажется, что это слишком большая роскошь для клуба, для страны, позволять просто поиграть. Ты выходишь и должен выполнять установку тренера, и если ты после тайм-аута не в состоянии организовать какую-то осмысленную защиту и не выполняешь, что требовал тренер, то я такого не могу допустить.

- У них очень хороший процент попадания, что повлияло на это? Индивидуальные просчеты в защите или очень сильный соперник?

– Я бы не сказал, что я не доволен защитой. В первой половине мы защищались на пределе своих возможностей. И те броски, которые они забросили – это результат мастерства игроков. Но опять таки 14 потерь. Пять в первой половине. Во второй половине больше в силу того, что перестали двигаться и сбились на индивидуальные действия, мяч все время находился на одном месте. Для такой команды, как ЦСКА, имея колоссальное преимущество, они только этого и ждут. Они просто нас съели, – сказал Вергун.