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Рейтинг WTA. Осака – 1-я, Соболенко впервые в карьере – 10-я
28.01.2019 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
По результатам Открытого чемпионата США его чемпионка Наоми Осака стала 26-й первой ракеткой мира и первой – из Азии. Чемпионка Шэньчжэня белоруска Арина Соболенко, в Мельбурне дошедшая до третьего круга, дебютировала в топ-10, вытеснив оттуда Дарью Касаткину. Они обе на этой неделе играют в Петербурге. Ольга Говорцова поднялась на 50 позиций.
Финалистка Australian Open Петра Квитова повторила свой рейтинговый рекорд, став второй. Последний раз так высоко она стояла в 2015 году.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 28 января 2019
1 (4) Наоми Осака (Япония) – 7030
2 (6) Петра Квитова (Чехия) – 6290
3 (1) Симона Халеп (Румыния) – 5582
4 (5) Слоун Стивенс (США) – 5307
5 (8) Каролина Плишкова (Чехия) – 5100
6 (2) Анжелик Кербер (Германия) – 4965
7 (7) Элина Свитолина (Украина) – 4940
8 (9) Кики Бертенс (Нидерланды) – 4430
9 (3) Каролин Возняцки (Дания) – 3566
10 (11) Арина Соболенко (Беларусь) – 3485
11 (16) Серена Уильямс (США) – 3406
12 (10) Дарья Касаткина (Россия) – 3355
13 (12) Анастасия Севастова (Латвия) – 3330
14 (15) Эшли Барти (Австралия) – 3285
15 (18) Гарбинье Мугуруса (Испания)– 3035
16 (13) Юлия Гергес (Германия) – 2995
17 (17) Мэдисон Киз (США) – 2786
18 (21) Ван Цян (Китай) – 2605
19 (19) Каролин Гарсия (Франция) – 2550
20 (20) Анетт Контавейт (Эстония) – 2355
…
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) – 3485
33 (31). Александра Саснович (Беларусь) – 1520
51 (53). Виктория Азаренко (Беларусь) – 1062
63 (62). Вера Лапко (Беларусь) – 896
326 (325). Юлия Готовко (Беларусь) – 130
341 (390). Ольга Говорцова (Беларусь) – 115
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По результатам Открытого чемпионата США его чемпионка Наоми Осака стала 26-й первой ракеткой мира и первой – из Азии.
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