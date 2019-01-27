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Рейтинг WTA. Осака – 1-я, Соболенко впервые в карьере – 10-я

28.01.2019 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По результатам Открытого чемпионата США его чемпионка Наоми Осака стала 26-й первой ракеткой мира и первой – из Азии. Чемпионка Шэньчжэня белоруска Арина Соболенко, в Мельбурне дошедшая до третьего круга, дебютировала в топ-10, вытеснив оттуда Дарью Касаткину. Они обе на этой неделе играют в Петербурге. Ольга Говорцова поднялась на 50 позиций.

Финалистка Australian Open Петра Квитова повторила свой рейтинговый рекорд, став второй. Последний раз так высоко она стояла в 2015 году.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 28 января 2019

1 (4) Наоми Осака (Япония) – 7030

2 (6) Петра Квитова (Чехия) – 6290

3 (1) Симона Халеп (Румыния) – 5582

4 (5) Слоун Стивенс (США) – 5307

5 (8) Каролина Плишкова (Чехия) – 5100

6 (2) Анжелик Кербер (Германия) – 4965

7 (7) Элина Свитолина (Украина) – 4940

8 (9) Кики Бертенс (Нидерланды) – 4430

9 (3) Каролин Возняцки (Дания) – 3566

10 (11) Арина Соболенко (Беларусь) – 3485

11 (16) Серена Уильямс (США)  – 3406

12 (10) Дарья Касаткина (Россия) – 3355

13 (12) Анастасия Севастова (Латвия) – 3330

14 (15) Эшли Барти (Австралия) – 3285

15 (18) Гарбинье Мугуруса (Испания)– 3035

16 (13) Юлия Гергес (Германия) – 2995

17 (17) Мэдисон Киз (США) – 2786

18 (21) Ван Цян (Китай) – 2605

19 (19) Каролин Гарсия (Франция) – 2550

20 (20) Анетт Контавейт (Эстония) – 2355

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) – 3485

33 (31). Александра Саснович (Беларусь) – 1520

51 (53). Виктория Азаренко (Беларусь) – 1062

63 (62). Вера Лапко (Беларусь) – 896

326 (325). Юлия Готовко (Беларусь) – 130

341 (390). Ольга Говорцова (Беларусь) – 115

 
 
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По результатам Открытого чемпионата США его чемпионка Наоми Осака стала 26-й первой ракеткой мира и первой – из Азии.
 
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