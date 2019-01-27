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Роналду забил 15-й гол в сезоне и делит 2-е место с Сапатой в гонке бомбардиров серии А

28.01.2019 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче с «Лацио» (2:1).

Португалец реализовал пенальти, назначенный арбитром Марко Гуидой на 89-й минуте за фол на Жоау Канселу.

Этот гол стал для Роналду 15-м в сезоне в серии А. Он догнал Дувана Сапату («Аталанта») и делит с ним второе место, уступая лишь форварду «Сампдории» Фабио Куальярелле (16).

Отметим, что у форварда «Юве» 5 голов забиты с пенальти, у Сапаты – 1, у Куальяреллы – 4.

 

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче с «Лацио» (2:1).
 
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