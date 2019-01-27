Михаил Захаров: «Не дай бог, не выполним задачу на чемпионате мира... Никто не проскочит. Нам такие санкции дадут!»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отреагировал на инициативу председателя ФХБ Геннадия Савилова, вынесшего на обсуждение вопрос об отмене пункта регламента, связанного с отменой дедлайна переходов хоккеистов из минского «Динамо» в фарм-клубы – в «Юность» и «Шахтер».

Напомним, сегодня прошло заседание исполкома организации.

Савилов считает, что ряд хоккеистов из Беларуси недополучают игровую практику, которая потребуется им на чемпионате мира. Против предложения выступил председатель правления гродненского «Немана» Анатолий Варивончик.

«У нас и так хоккей на ладан дышит, Михалыч (Варивончик. – Прим.)! Почему мы приняли такое решение – до 10 февраля позволить переходы? Да потому что все, в том числе и я, думали, что на 99 процентов «Динамо» попадет в плей-офф. А если на чемпионате мира нам, не дай бог, не выполнить задачу... Никто не проскочит. Нам такие санкции дадут! – сказал Захаров.

ЧМ-2019 в первом дивизионе пройдет с 29 апреля по 5 мая.

Беларусь за выход в элиту сыграет с Венгрией, Казахстаном, Словенией, Литвой и Кореей.