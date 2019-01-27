Коваль о натурализации вратарей: «Надо делать ставку на своих, целенаправленно воспитывать белорусских ребят и развивать наш хоккей»

Тренер вратарей минского «Динамо» Виталий Коваль поделился мнением о спорном вопросе по поводу натурализации вратарей для сборной.

– Стоит ли нам натурализовать опытного голкипера?

– Это дискуссионный вопрос. В плане сиюминутного результата могут быть разные решения. Но если брать долгосрочную перспективу, чтобы у нас не болела голова за вратарей на чемпионате мира… Надо делать ставку на своих, целенаправленно воспитывать белорусских ребят и развивать белорусский хоккей. Думаю так, хотя сам наполовину русский :) – сказал Коваль.

Напомним, недавно за сборную Беларуси выступал натурализованный голкипер Кевин Лаланд. В 2018-м году он принял решение завершить карьеру в 30 лет.

За сборную Беларуси Лаланд провел 20 матчей на чемпионатах мира, 2 игры в олимпийской квалификации.