ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коваль о натурализации вратарей: «Надо делать ставку на своих, целенаправленно воспитывать белорусских ребят и развивать наш хоккей»

28.01.2019 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер вратарей минского «Динамо» Виталий Коваль поделился мнением о спорном вопросе по поводу натурализации вратарей для сборной.

– Стоит ли нам натурализовать опытного голкипера?

– Это дискуссионный вопрос. В плане сиюминутного результата могут быть разные решения. Но если брать долгосрочную перспективу, чтобы у нас не болела голова за вратарей на чемпионате мира… Надо делать ставку на своих, целенаправленно воспитывать белорусских ребят и развивать белорусский хоккей. Думаю так, хотя сам наполовину русский :) – сказал Коваль.

Напомним, недавно за сборную Беларуси выступал натурализованный голкипер Кевин Лаланд. В 2018-м году он принял решение завершить карьеру в 30 лет.

За сборную Беларуси Лаланд провел 20 матчей на чемпионатах мира, 2 игры в олимпийской квалификации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер вратарей минского «Динамо» Виталий Коваль поделился мнением о спорном вопросе по поводу натурализации вратарей для сборной.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Прессбол»: Горбунов переходит в «Торпедо-БелАЗ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика