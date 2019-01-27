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Коваль о натурализации вратарей: «Надо делать ставку на своих, целенаправленно воспитывать белорусских ребят и развивать наш хоккей»
28.01.2019 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер вратарей минского «Динамо» Виталий Коваль поделился мнением о спорном вопросе по поводу натурализации вратарей для сборной.
– Стоит ли нам натурализовать опытного голкипера?
– Это дискуссионный вопрос. В плане сиюминутного результата могут быть разные решения. Но если брать долгосрочную перспективу, чтобы у нас не болела голова за вратарей на чемпионате мира… Надо делать ставку на своих, целенаправленно воспитывать белорусских ребят и развивать белорусский хоккей. Думаю так, хотя сам наполовину русский :) – сказал Коваль.
Напомним, недавно за сборную Беларуси выступал натурализованный голкипер Кевин Лаланд. В 2018-м году он принял решение
За сборную Беларуси Лаланд провел 20 матчей на чемпионатах мира, 2 игры в олимпийской квалификации.
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Коваль о натурализации вратарей: «Надо делать ставку на своих, целенаправленно воспитывать белорусских ребят и развивать наш хоккей»
Тренер вратарей минского «Динамо» Виталий Коваль поделился мнением о спорном вопросе по поводу натурализации вратарей для сборной.
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