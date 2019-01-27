«Прессбол»: Пилипчук станет главным тренером минского «Динамо»

Экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо», сообщает «Прессбол» .

Столичный клуб сегодня отправляется на тренировочный сбор в Турцию, где и познакомится с новым рулевым.

В Турции с Пилипчуком будет подписан контракт.

Роман Пилипчук входил в тренерский штаб Макссимо Карреры, когда итальянец работал в «Спартаке». После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.





Фото: Global Look Press