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«Прессбол»: Пилипчук станет главным тренером минского «Динамо»

28.01.2019 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо», сообщает «Прессбол».

Столичный клуб сегодня отправляется на тренировочный сбор в Турцию, где и познакомится с новым рулевым.

В Турции с Пилипчуком будет подписан контракт.

Роман Пилипчук входил в тренерский штаб Макссимо Карреры, когда итальянец работал в «Спартаке». После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.

«Прессбол»: Пилипчук станет главным тренером минского «Динамо»

Фото: Global Look Press

 
 
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Экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо», сообщает «Прессбол».
 
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