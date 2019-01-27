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«Прессбол»: Пилипчук станет главным тренером минского «Динамо»
28.01.2019 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо», сообщает
Столичный клуб сегодня отправляется на тренировочный сбор в Турцию, где и познакомится с новым рулевым.
В Турции с Пилипчуком будет подписан контракт.
Роман Пилипчук входил в тренерский штаб Макссимо Карреры, когда итальянец работал в «Спартаке». После этого специалист работал в «Ахмате» в штабе Рашида Рахимова.
Фото: Global Look Press
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Экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо», сообщает «Прессбол».
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