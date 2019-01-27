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Чемпионат мира среди юниоров. Индивидуальная гонка. Буржуа Републик победил, Лобастов – 2-й
28.01.2019 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в словацком Осрблье прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал француз Мартен Буржуа Републик, серебро завоевал представитель Беларуси Никита Лобастов, ранее выступавший за Россию.
Чемпионат мира среди юниоров
Осрблье, Словакия
Юниоры
Индивидуальная гонка
1. Мартен Буржуа Републик (Франция) – 44.30,1 (1)
2. Никита Лобастов (Беларусь) – 2,9 (1)
3. Данило Ритмюллер (Германия) – 4,2 (2)
4. Юлиан Холландт (Германия) – 7,6 (0)
5. Себастьян Штальдер (Австрия) – 1.01,1 (2)
6. Данил Белецкий (Казахстан) – 1.08,6 (0)...
8. Патрик Браунхофер (Италия) – 1.29,2 (2)
...
15. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1:50.0 (4)
29. Илья Авсеенко (Беларусь) – 3:10.4 (2)
48. Алексей Гребенников (Беларусь) – 4:36.6 (3)
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Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в словацком Осрблье прошла мужская индивидуальная гонка.
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