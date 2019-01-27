Украинец Чопик возглавил «Нафтан». Гольмак и Сучков вошли в тренерский штаб

Украинский специалист Тарас Чопик возглавил «Нафтан». Ассистентами Чопика стали Владимир Гольмак и Алексей Сучков.

Ранее Чопик работал в «Ниве» (Украина) и «Симурге» (Азербайджан). Помимо этого, Чопик входил в тренерский штаб «Нафтана» в 2013-2016 гг.

Предыдущим наставником команды был Юрий Поклад, который покинул свой пост в начале января.