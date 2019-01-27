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Украинец Чопик возглавил «Нафтан». Гольмак и Сучков вошли в тренерский штаб
28.01.2019 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский специалист Тарас Чопик возглавил «Нафтан». Ассистентами Чопика стали Владимир Гольмак и Алексей Сучков.
Ранее Чопик работал в «Ниве» (Украина) и «Симурге» (Азербайджан). Помимо этого, Чопик входил в тренерский штаб «Нафтана» в 2013-2016 гг.
Предыдущим наставником команды был Юрий Поклад, который покинул свой пост в начале января.
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Украинский специалист Тарас Чопик возглавил «Нафтан».
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