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21 игрок минского «Динамо» отправился на сбор в Турцию. Фатаи и Роша – вне состава
28.01.2019 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня делегация минского «Динамо» отправилась в Белек, где завтра у команды начнется учебно-тренировочный сбор.
Всего в Турцию во главе с тренерским штабом отправился 21 футболист:
Вратари: Сергей Игнатович, Максим Плотников, Никита Лазовский;
Защитники: Алексей Гаврилович, Максим Швецов, Александр Чиж, Игорь Шитов, Георги Наваловский, Владислав Лях, Никита Халимончик;
Полузащитники: Никита Капленко, Динко Треботич, Эдгар Олехнович, Александр Ксенофонтов, Николай Иванов, Артем Гуренко;
Нападающие: Филипп Иванов, Егор Зубович, Кирилл Вергейчик, Дмитрий Антилевский, Артем Куратник.
Руководить командой на сборе будет тренерский штаб во главе с Артемом Челядинским. Помогать ему будут Радислав Орловский и Александр Мартешкин.
На сбор с командой не отправились Кехинде Фатаи и Луиш Роша. Клуб рассматривает предложения зарубежных команд о трансфере футболистов. Ведутся переговоры.
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Сегодня делегация минского «Динамо» отправилась в Белек, где завтра у команды начнется учебно-тренировочный сбор.
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