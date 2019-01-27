21 игрок минского «Динамо» отправился на сбор в Турцию. Фатаи и Роша – вне состава

Сегодня делегация минского «Динамо» отправилась в Белек, где завтра у команды начнется учебно-тренировочный сбор.

Всего в Турцию во главе с тренерским штабом отправился 21 футболист:

Вратари: Сергей Игнатович, Максим Плотников, Никита Лазовский;

Защитники: Алексей Гаврилович, Максим Швецов, Александр Чиж, Игорь Шитов, Георги Наваловский, Владислав Лях, Никита Халимончик;

Полузащитники: Никита Капленко, Динко Треботич, Эдгар Олехнович, Александр Ксенофонтов, Николай Иванов, Артем Гуренко;

Нападающие: Филипп Иванов, Егор Зубович, Кирилл Вергейчик, Дмитрий Антилевский, Артем Куратник.

Руководить командой на сборе будет тренерский штаб во главе с Артемом Челядинским. Помогать ему будут Радислав Орловский и Александр Мартешкин.

На сбор с командой не отправились Кехинде Фатаи и Луиш Роша. Клуб рассматривает предложения зарубежных команд о трансфере футболистов. Ведутся переговоры.

Ранее сообщалось , что Роша близок к переходу в португальский «Фамаликан». Нигериец Кехинде Фатаи также хочет расторгнуть контракт с минчанами.