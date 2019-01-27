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Агент Калашян: «У Пилипчука новый действующий контракт с «Ахматом». Насколько мне известно, предложений от «Динамо» не поступало»

28.01.2019 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Близкий к тренеру Роману Пилипчуку агент Хорен Калашян отметил, что специалист не получал предложения от минского «Динамо».

– У Пилипчука новый действующий контракт с «Ахматом». Что касается разговора о «Динамо», то, наверное, это на стадии слухов.

- Он сейчас находится вместе с «Ахматом»?

– Да.

-И предложений от «Динамо» по нему нет?

– Насколько мне известно, нет. Это слухи, – сказал Калашян.

Ранее сообщалось, что экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо». Роман Пилипчук входил в тренерский штаб Макссимо Карреры, когда итальянец работал в «Спартаке».

 
 
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Близкий к тренеру Роману Пилипчуку агент Хорен Калашян отметил, что специалист не получал предложения от минского «Динамо».
 
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