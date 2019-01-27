Агент Калашян: «У Пилипчука новый действующий контракт с «Ахматом». Насколько мне известно, предложений от «Динамо» не поступало»

Близкий к тренеру Роману Пилипчуку агент Хорен Калашян отметил, что специалист не получал предложения от минского «Динамо».

– У Пилипчука новый действующий контракт с «Ахматом». Что касается разговора о «Динамо», то, наверное, это на стадии слухов.

- Он сейчас находится вместе с «Ахматом»?

– Да.

-И предложений от «Динамо» по нему нет?

– Насколько мне известно, нет. Это слухи, – сказал Калашян.

Ранее сообщалось , что экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук возглавит минское «Динамо». Роман Пилипчук входил в тренерский штаб Макссимо Карреры, когда итальянец работал в «Спартаке».