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Исполком ФХБ разрешил переходы игроков минского «Динамо» в фарм-клубы после 10 февраля

28.01.2019 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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28 января в зале заседаний Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» прошло очередное заседание исполкома ФХБ.

На заседании поднялся вопрос о внесении изменений в статью 51 регламента нынешнего национального чемпионата. Эта статья запрещает переходы хоккеистов после 10 февраля.

Было предложено сделать исключение для игроков минского «Динамо», имеющих с «зубрами» двусторонние контракты. И позволить им примкнуть к своим клубам экстралиги по окончании КХЛовской «регулярки», то есть в последних числах февраля.

Против этой инициативы выступил «Неман», который представлял заместитель председателя федерации Анатолий Варивончик. Председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич предложил взвесить все «за» и «против» инициативы. В итоге предложение прошло единогласным голосованием.

Ко встречной инициативе «Немана» (отменить на время плей-офф квоту на молодых игроков) председатель ФХБ Геннадий Савилов пообещал вернуться на следующем заседании исполкома, которое планируется созвать еще до старта розыгрыша Кубка президента-2019.

Напомним, фарм-клубы минского «Динамо» – «Юность» и «Шахтер».

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28 января в зале заседаний Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» прошло очередное заседание исполкома ФХБ.
 
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