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Дмитрий Басков: «Молодые ребята, оказавшиеся в «Динамо», не прошли ряд ступеней, который должен пройти хоккеист»

28.01.2019 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков подвел итоги состоявшегося 28 января исполкома ФХБ, на котором было принято решение разрешить переходы игроков минского «Динамо» в фарм-клубы после 10 февраля.

– Сейчас прорабатываются совместные работы по проведению ЧМ-2021. Было несколько встреч, начиная с лета, когда я еще был исполняющим обязанности. Создали дирекцию, формально обязательное условие, но все текущие вопросы прорабатываются несколько месяцев.

- Что можно отметить положительного в поправках в регламент экстралиги?

– Молодые ребята, оказавшиеся в «Динамо», не прошли ряд ступеней, который должен пройти хоккеист. Они не играли в больших матчах, не боролись за право сыграть в финале. Мое мнение, хоккеисты должны через это проходить, это должно принести пользу по формированию национальной команды к ЧМ. Я говорю об игроках с двусторонними контрактами.

Знаете, идея витает, чтобы ребята с односторонними контрактами могли сыграть в чемпионате Беларуси. Это к нему добавит зрительского интереса, личная подготовленность хоккеиста к ЧМ, но пока мы не видим инструментов, чтобы сделать это.

- В перспективе это возможно?

– Мы бы хотели этого, – сказал Басков.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков подвел итоги состоявшегося 28 января исполкома ФХБ, на котором было принято решение разрешить переходы...
 
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Исполком ФХБ разрешил переходы игроков минского «Динамо» в фарм-клубы после 10 февраля
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