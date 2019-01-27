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Савилов возглавил дирекцию по проведению ЧМ-2021. Он будет получать 0,1 минимальной зарплаты

28.01.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов возглавил дирекцию по проведению чемпионата мира — 2021, который пройдет в Минске и Риге.

С Савиловым будет заключен контракт, по которому он будет получать 0,1 минимальной зарплаты.

С 1-го января минимальная заработная плата в Беларуси составляет 330 рублей. Таким образом зарплата Савилова в этой должности составит 33 рубля.

Напомним, что организационный комитет по проведению ЧМ по хоккею возглавляет премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов возглавил дирекцию по проведению чемпионата мира — 2021, который пройдет в Минске и Риге.
 
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