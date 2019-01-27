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Леонид Подлипский: «В новый год наконец-то вошли без долгов. Будем ставить задачу по выходу в высшую лигу»
28.01.2019 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в интервью корреспонденту «ПБ» Сергею Азаркевичу рассказал о планах на следующий сезон.
- Насколько прочно «Нафтан» сейчас стоит на ногах?
– На данный момент все нормально, пока не жалуемся. В новый год наконец-то вошли без долгов. Рассчитались в том числе со всеми футболистами и за чемпионат-2014.
- Будете ставить задачу по выходу в высшую лигу?
– Да, об ином и речи быть не может. С этим согласны руководители города и завода — они заверяют, что готовы оказать любую посильную помощь, – сказал Подлипский.
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Леонид Подлипский: «В новый год наконец-то вошли без долгов. Будем ставить задачу по выходу в высшую лигу»
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в интервью корреспонденту «ПБ» Сергею Азаркевичу рассказал о планах на следующий сезон.
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