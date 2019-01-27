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Отставание минского «Динамо» от зоны плей-офф составляет 16 очков. В регулярном чемпионате минчанам осталось провести 9 игр
28.01.2019 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в гостях проиграло ЦСКА (2:3 ОТ).
После 53 матчей на счету минчан 37 очков.
От 8-го места, которое позволяет играть в плей-офф, «Динамо» отстает на 16 очков. В регулярном чемпионате минчанам осталось провести 9 игр.
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Отставание минского «Динамо» от зоны плей-офф составляет 16 очков. В регулярном чемпионате минчанам осталось провести 9 игр
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в гостях проиграло ЦСКА (2:3 ОТ).
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