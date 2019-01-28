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«Челси» сыграет с «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
29.01.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии.
1/8 финала
Бристоль Сити – Шрусбери/
АФК Уимблдон – Миллуолл
Донкастер –
Мидлсбро/Ньюпорт – Манчестер Сити
Челси –
Суонси – Барнет/Брентфорд
Портсмут/Куинз Парк Рейнджерс – Уотфорд
Брайтон/Вест Бромвич –
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Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии.
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