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«Челси» сыграет с «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

29.01.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии. 

Кубок Англии

1/8 финала

Бристоль Сити – Шрусбери/Вулверхэмптон

АФК Уимблдон – Миллуолл

Донкастер –  Кристал Пэлас

Мидлсбро/Ньюпорт – Манчестер Сити

Челси – Манчестер Юнайтед

Суонси – Барнет/Брентфорд

Портсмут/Куинз Парк Рейнджерс – Уотфорд

Брайтон/Вест Бромвич – Дерби Каунти

 
 
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Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии.
 
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