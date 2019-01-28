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Директор РНПЦ спортивной медицины: «Провальные годы рождения по функциональному состоянию – с 1993-го по 1998-й. Время было сложное. Люди недоедали, спирт «Рояль» 

29.01.2019 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор Республиканского научно-практического центра спортивной медицины Геннадий Загородный рассказал о проблемах поколений.

– Замечаете, что слабые пошли поколения?

– Два года назад я был на семинаре в Барселоне. Разговорились с российским коллегой, который как раз отвечает за здоровье юных спортсменов. Он показал статистику: провальные годы рождения по функциональному состоянию – с 1993-го по 1998-й. Время было сложное. Люди недоедали, вредные привычки, спирт «Рояль». Потом ситуация выправилась, но пришла другая проблема — гаджетозависимые патологии.

Молодежь растет в новой реальности, в новом потоке информации. Появляются физические отклонения — нарушения опорно-двигательного аппарата, пищеварения, зрения. А встречаются и психические. Была у меня одна девочка — в подростковый период за год зрение просело с единицы до 0,2-0,3. Начали разбираться в причинах, так ее родители с гордостью говорили: ограничили ребенку время игры в телефоне, всего до трех часов в день... И это когда разрешение экрана еще было другим. Смотреть на такой дисплей долго невозможно, а здесь — три часа. С тех пор эти патологии проросли еще глубже. Боюсь, скоро будет взрыв. Имею в виду не только Беларусь — весь мир. Сам вижу, водя детей на занятия спортом. Как только группа выходит с тренировки, половина сразу за смартфоны, – сказал Загородный.

 
 
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Директор Республиканского научно-практического центра спортивной медицины Геннадий Загородный рассказал о проблемах поколений.
 
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