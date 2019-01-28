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Граборенко подписал полноценный контракт с чешским клубом «Литвинов»

29.01.2019 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Роман Граборенко подписал полноценный контракт с ХК «Литвинов», сообщает пресс-служба клуба.

«Роман подтвердил прогнозы, с которыми мы приглашали его на просмотр», – отметил генеральный менеджер клуба Иржи Шлегр.

Напомним, что в составе «Литвинова» белорусский защитник провел девять матчей, отметился двумя результативными передачами и заработал показатель «0» по «плюс/минус», проводя на льду в среднем более 23 минут.

 
 
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Белорусский защитник Роман Граборенко подписал полноценный контракт с ХК «Литвинов», сообщает пресс-служба клуба.
 
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