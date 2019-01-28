Оле-Гуннар Сульшер: «Топ-4 АПЛ не предел наших мечтаний»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о целях команды в текущем сезоне.

«Топ-4 АПЛ не является пределом наших мечтаний. Мы – «Манчестер Юнайтед» и всегда должны стремиться выиграть лигу.

Мы не сможем сделать это в этом сезоне, но нужно смотреть вперед, потому что должны вернуться на прежние позиции.

Сейчас у нас остается Лига чемпионов и Кубок Англии. Так что мы не можем говорить лишь о попадании в четверку в АПЛ.

Нам нужно спросить себя: «А не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом сезоне?» Как я уже говорил, к каждому матчу я подхожу с пониманием того, что мы можем выиграть его.

На данный момент мы лишь шестые и сильно отстаем от лидеров. Мы боремся за тройку сильнейших. Не думаю, что реально занять первое или второе место.

Но я очень впечатлен командой, игроками, командным духом и нашим желанием прогрессировать.», – сказал Сульшер.