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Алексей Терещенко: «Нам не стыдно смотреть в глаза людям»
29.01.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал матч с ЦСКА (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.
«У нас мотивация всегда играть на победу, играть для болельщиков. На протяжении уже нескольких матчей видно, что мы действительно команда. Пластаемся, бьемся друг за друга – с первой до последней секунды. Это радует. Нам не стыдно смотреть в глаза людям. Даже сегодня, несмотря на поражение, на льду была команда, которая хотела и могла победить.
Что помешало? Одна ошибка – и сразу первый гол. Он подкосил. А так действовали достаточно самоотверженно и дисциплинированно. Да, у ЦСКА были моменты – это мастеровитая команды. Однако мы выглядели уверенно», – сказал Терещенко.
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Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал матч с ЦСКА (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.
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