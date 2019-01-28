ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Терещенко: «Нам не стыдно смотреть в глаза людям»

29.01.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал матч с ЦСКА (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«У нас мотивация всегда играть на победу, играть для болельщиков. На протяжении уже нескольких матчей видно, что мы действительно команда. Пластаемся, бьемся друг за друга – с первой до последней секунды. Это радует. Нам не стыдно смотреть в глаза людям. Даже сегодня, несмотря на поражение, на льду была команда, которая хотела и могла победить.

Что помешало? Одна ошибка – и сразу первый гол. Он подкосил. А так действовали достаточно самоотверженно и дисциплинированно. Да, у ЦСКА были моменты – это мастеровитая команды. Однако мы выглядели уверенно», – сказал Терещенко.

«Динамо» забросило супершайбу ЦСКА, но все равно проиграло, ведя 2:0

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал матч с ЦСКА (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. «Сибирь» примет «Барыс», «Магнитка» против СКА, «Салават Юлаев» сыграет с «Йокеритом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика