Алексей Терещенко: «Нам не стыдно смотреть в глаза людям»

Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал матч с ЦСКА (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«У нас мотивация всегда играть на победу, играть для болельщиков. На протяжении уже нескольких матчей видно, что мы действительно команда. Пластаемся, бьемся друг за друга – с первой до последней секунды. Это радует. Нам не стыдно смотреть в глаза людям. Даже сегодня, несмотря на поражение, на льду была команда, которая хотела и могла победить.

Что помешало? Одна ошибка – и сразу первый гол. Он подкосил. А так действовали достаточно самоотверженно и дисциплинированно. Да, у ЦСКА были моменты – это мастеровитая команды. Однако мы выглядели уверенно», – сказал Терещенко.

«Динамо» забросило супершайбу ЦСКА, но все равно проиграло, ведя 2:0