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Российско-белорусский дуэт Анны Кубликовой и Юрия Гулицкого квалифицировался в произвольную программу на ЧЕ в Минске

29.01.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Российско-белорусский дуэт Анны Кубликовой и Юрия Гулицкого финишировал 18-м в соревнованиях танцевальных пар на завершившемся в Минске чемпионате Европы по фигурному катанию.

Выступление на домашнем первенстве континента стало для ребят дебютом на взрослом уровне.

Получив от арбитров 57,08 балла за короткую программу, наша пара заняла 19-е место в квалификации. Произвольную программу Анна и Юрий откатали еще более уверенно, чем короткую, и в итоговом зачете с результатом 147,51 балла расположились на 18-й строке итогового протокола. Победу в турнире танцевальных пар праздновали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
— Довольны своим выступлением, получили удовольствие от катания, элементы выполнили чисто. Старались не волноваться, но когда вышли на лед, ощутили мандраж. Пришлось взять себя в руки и собраться. Перед нами стояла задача: отобраться в произвольный танец, и мы ее выполнили. Будем прибавлять в скорости, работать над артистизмом», — рассказал корреспонденту БЕЛТА Юрий Гулицкий.
Российско-белорусский дуэт Анны Кубликовой и Юрия Гулицкого квалифицировался в произвольную программу на ЧЕ в Минске
фото kp.by

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Теги: Минск
 
 
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Российско-белорусский дуэт Анны Кубликовой и Юрия Гулицкого финишировал 18-м в соревнованиях танцевальных пар на завершившемся в Минске чемпионате Европы по
 
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