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Спортивный директор академии «Динамо-Брест» Смирнов: «Будем сотрудничать с очень известной, одной из лучших в Европе скаутских служб»

29.01.2019 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор футбольной академии «Динамо-Брест» Михаил Смирнов рассказал пресс-службе клуба о планах развития академии.

«Мы постепенно выходим на международный уровень. Я имею ввиду не разовые международные спарринги или поездку на международный детский турнир. Речь о системной работе с коллегами из других стран. Благодаря активно работающему клубному офису в Китае у нас налаживается отличный контакт с этой страной и вырисовываются долгосрочные перспективы. 

Кроме всего прочего, я, как спортивный директор, на данный момент плотно занимаюсь вопросами взаимодействия с Андреем Ивановичем Лавриком, потому что скаутская служба должна быть в нашем понимании единой, без деления на академию и основную команду. В этом плане мы, скорее всего, будем сотрудничать с очень известной, одной из лучших в Европе скаутских служб. Имена пока не называю, но уже ведем переговоры по организации семинара с ее представителями в рамках нашей серии семинаров в Бресте, который будет посвящён скаутингу», – сказал Смирнов.

Селимов является директором академии брестского «Динамо»

 
Теги: Брест
 
 
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Спортивный директор футбольной академии «Динамо-Брест» Михаил Смирнов рассказал пресс-службе клуба о планах развития академии.
 
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