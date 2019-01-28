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Алим Селимов: «Филиалы академии будут появляться в разных регионах»
29.01.2019 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор футбольной академии брестского «Динамо» Алим Селимов поделился планами о появлении филиалов клуба в некоторых регионах страны.
– Я пришел в клуб сравнительно недавно и существенную часть времени уделил тому, чтобы в академии все было идеально с точки зрения документооборота: методички, инструкции. Хозяйство, которое вырастает из академии брестского футбола в общенациональную футбольную структуру необходимо системно администрировать. На данный момент мы ведем переговоры с несколькими известными европейскими специалистами, которые помогут нам правильно выстроить рабочий процесс. Ведь для всего вышеперечисленного необходимо знать природу этого механизма и понимать, как он работает изнутри.
- Ожидать в скором пополнения в тренерском штабе или администрации?
– Не секрет, что все решают кадры. Академия растет, ее необходимо усиливать. Здесь должна быть согласованность действий не только по расширению инфраструктуры, но и по качественному пополнению в тренерском штабе, преподавательском составе и администрации. Другими словами, подготовка к укрупнению масштаба. Мы предъявляем высокие требования ко всем нашим специалистам. Например, как известно, технику бега нашим детям ставит Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко. Проект большой. Работы непочатый край.
- Чем продиктованы планы по расширению географии?
По европейским меркам у нас маленькая академия: 126 детей в Бресте и 38 в Александрии. Численность средней европейской академии 250 – 300 детей. Мы тоже хотели бы достичь такого уровня, но распределив эту численность регионально. Беларусь не настолько компактная как Голландия или Португалия. В то же время не самая большая страна, но расстояние внушительное.
Родители не готовы отпускать далеко от себя детей, особенно младшие возраста. Поэтому мы сами идем к детям. Филиалы академии будут появляться в разных регионах.
Таким образом, мы будем иметь флагманский проект в Бресте и несколько филиалов по регионам, где в основном будем работать с младшими возрастами. А когда дети подрастают, родители смело отпускают их к нам в Брест, где сосредоточены основные кадры, – сказал Селимов.
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Директор футбольной академии брестского «Динамо» Алим Селимов поделился планами о появлении филиалов клуба в некоторых регионах страны.
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