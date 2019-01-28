Районная лыжня собрала участников в субботу

Мороз не страшен!

Из стран, где снег видят крайне редко, за зимними развлечениями приходится отправляться в какие-нибудь горы или подальше от экватора. Белорусам в этом смысле повезло: каждый год — снежный сезон. Грех не воспользоваться возможностью вдоволь накататься на коньках-лыжах-санках! А заодно и в соревнованиях поучаствовать, проявив свое зимне-спортивное мастерство.

В эту субботу жителей Осиповщины вновь позвала районная лыжня. Этот старт — традиционно первый в череде соревнований в рамках круглогодичной спартакиады организаций и руководителей.





Началось все с построения и торжественного открытия спортивного сезона-2019 в зале СШ № 1. Первым делом наградили команды организаций по итогам спартакиады прошлого года. Так, в первой группе лучшим стал ФСК «Локомотив», на втором месте — ОАО «ОЗАА», на третьем — УКП ЖКХ. Во второй группе дипломами первой, второй, третьей степеней отмечены управление магистральных газопроводов, ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» и ОДУКПП «Водоканал» соответственно, в третьей — учреждение «Маяк», ЦБУ № 722 ОАО «АСБ «Беларусбанк» и ООО «Осиповичигазстрой», а в четвертой — команда ОАО «ЖорновкаАГРО».







В 10.30 все участники — более 70 представителей 15 предприятий, организаций и учреждений — уже стояли на старте. Сначала покорять снежную трассу отправились руководители. Первой среди женщин до 40 лет стала Ольга Тарасевич (газстрой), за ней — Светлана Прокопович и Евгения Крепская (отдел по образованию райисполкома), а в группе старше 40 лет — Елена Злобич (газстрой). У мужчин до 40 в победителях Евгений Шардыко (газстрой), после 40 — Александр Шилец (райисполком), Николай Андриевич (газстрой) и Витас Вайвада (УМГ).











После — массовые старты, и вновь мужчины пропустили вперед дам. Лыжницы старались изо всех сил и, даже падая практически на финише, вставали и боролись до конца! В итоге самыми быстрыми оказались в первой группе в возрасте до 40 лет Татьяна Булгакова (ОЗАА), старше 40 — Эльвира Минченок (ЖКХ), во второй — Жанна Чаропка и Ирина Попруга (УМГ), в третьей — Ольга Белявская (газстрой) и Галина Лантвойт («Маяк»), в четвертой — Ульяна Козел и Наталья Черепок («ЖорновкаАГРО»).











Ну и, наконец, сильная половина человечества. Спортсмены в ожидании своей очереди уже успели размяться и оценить трассу, потому были наиболее готовы. Соответственно возрастам в первой группе первыми приехали Дмитрий Стельмах и Михаил Мирюков (ОЗАА), во второй — Михаил Кравченко и Анатолий Калячко (лесхоз), в третьей — Александр Пятница и Сергей Сергеев («Маяк»), в четвертой — Александр Пацкевич (ОАО «Авангард-Нива») и Вадим Ткачев («ЖорновкаАГРО»).

Определили судьи и лучших в общем зачете: I группа — ФСК «Локомотив», II — лесхоз, III — «Маяк», IV — «ЖорновкаАГРО».







На протяжении всего спортивного праздника участники и зрители могли согреться горячим сладким чаем и солдатской кашей, которыми угощали военнослужащие 51 гвардейской артиллерийской бригады.

Фото Марии ТАЛЕЙКО.