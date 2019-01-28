В Дубровно прошло первенство по самбо на призы на призы мастера спорта международного класса, чемпиона Мира среди молодежи, неоднократного чемпиона Европы, призера чемпионата Мира по самбо Александра КОКШИ





Во второй раз в г.Дубровно прошло открытое первенство специализированного учебно-спортивного учреждения «Дубровенская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» на призы мастера спорта международного класса, чемпиона Мира среди молодежи, неоднократного чемпиона Европы, призера чемпионата Мира по самбо Александра КОКШИ.

Уроженец г.Дубровно Александр Кокша уже второй год подряд отмечает свой день рождения по особенному — вместе с воспитанниками СДЮШОР по борьбе самбо и дзюдо. В этом году день рождения спортсмена 27 января пришелся на воскресенье, поэтому, отбросив все условности и суеверия, Александр принимал поздравления в субботу, 26 января.

Несмотря на то что официальная трактовка турнира не позиционирует его как республиканские соревнования, реальность дает твердое основание рассматривать спортивное мероприятие именно в таком качестве. Самбисты из Гродно, Витебска, Орши, и, конечно, хозяева соревнований — учащиеся Дубровенской спортивной школы собрались в спортивном зале средней школы №1, чтобы побороться за призы именитого спортсмена-земляка. Всего около 80 мальчиков в возрасте от 8 до 13 лет участвовали в турнире.

Соревнования начались с торжественного построения и равнения на Флаг Республики Беларусь под звуки Государственного гимна нашей страны.

Гостями соревнований и, в определенной степени, хозяевами выступили заместитель председателя райисполкома Светлана Рыжанская, главный специалист Дубровенского районного исполнительного комитета Анна Горбачева, директор СУСУ «Дубровенская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» Анатолий Пименов.







На соревнования приехали не только юные борцы, но и те, кто стоял у истоков дубровенской школы самбо и дзюдо. Это Владимир Понкратьев, Владимир и Александр Жуковские, Константин Семенов, Дмитрий и Владимир Драневские, Анна Залецкая, Максим Титов, Ольга Королева (Котович), Сергей Алферов, Валерия Половкина и многие другие. Практически у всех их первыми тренерами были Геннадий и Ольга Кусковы.

Светлана Рыжанская в обращении к спортсменам, организаторам мероприятия, гостям назвала первенство отличной возможностью на примере Александра Кокши показать ребятам, что упорство, сила духа и вера в победу одни из важнейших усло¬вий для воплощения своей спортивной мечты. Борьба самбо, по мнению заместителя председателя райисполкома, является спортом, который закаляет характер, формирует личность.

На соревнованиях было все, что сопровождает подобного рода спортивные мероприятия: борьба характеров, эмоциональность, моменты радости в результате удачно и результативно проведенного действия и, наоборот, огорчение, когда рефери на татами объявлял победителем схватки твоего соперника.

Ни одна из команд не доминировала, и ни одна не выпала из медальных зачетов. Каждая дружина увезла в свои города призы дубровенского турнира.

Сильнейшими в своих возрастах и весовых категориях стали воспитанники именно спортивной школы Дубровно. Заветные кубки из рук мастера спорта международного класса Александра Кокши получили золотые призеры первенства Константин Дементьев, Денис Побойкин, Даниил Дядичкин, Владислав Ковалев¬ский. Серебряные призеры — Арсений Сидоров, Матвей Сычев, Владислав Бардадынов, Дмитрий Симонов. На третью ступень пьедестала поднялись Николай Теляк, Кирилл Овсиенко, Сергей Зубов, Егор Кириллов, Максим Владимиренко, Олег Грячишко, Иван Марецкий, Никита Соловьев.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.