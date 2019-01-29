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«МЮ» сыграл вничью с «Бернли», уступая 0:2 за 9 минут до конца матча
30.01.2019 01:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Манкунианцы впервые не выиграли под руководством главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.
Прервалась рекордная победная серия нового тренера во главе «МЮ» во всех турнирах. Она составила 8 матчей.
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (2:2) на «Олд Траффорд» в матче 24-го тура премьер-лиги.
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