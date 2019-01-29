Минск принимает квалификацию чемпионата мира по мини-футболу

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском дворце спорта "Уручье" сегодня стартует квалификационный турнир чемпионата мира 2020 года по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси свой первый поединок в отборочной группе В проведет с командой Косово (начало в 20.30). 31 января белорусы сыграют с Андоррой (21.45), а 2 февраля завершат первый отборочный этап встречей с Норвегией (14.15). Все матчи белорусской сборной будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" .

Белорусская дружина готовилась к турниру в спорткомплексе "Ратомка", где успешно провела два контрольных матча. Сначала с сухим счетом 6:0 был разгромлен "Борисов-900", а затем в напряженной борьбе национальная сборная одолела микашевичский "Гранит" - 5:3.

По итогам завершающегося сбора тренерский штаб во главе с Андреем Толмачем утвердил официальную заявку на квалификацию ЧМ, в которую вошли 14 игроков:

вратари - Андрей Головнев ("Лидсельмаш", Лида), Владимир Стремилов ("БЧ", Гомель);

полевые игроки - Александр Белый, Антон Гусаков (оба - "Витэн", Орша), Владимир Жигалко, Дмитрий Лось (оба - "Лидсельмаш", Лида), Олег Горбенко, Руслан Лазюк, Павел Раговик, Александр Ольшевский, Александр Чибисов, Игорь Щербич (все - "Столица", Минск), Владислав Селюк (ВРЗ, Гомель), Дмитрий Шимановский ("УВД-Динамо", Гродно).

В следующий квалификационный раунд мирового первенства, матчи которого состоятся в конце октября, выйдут по две лучшие команды из восьми групп.

Финальный этап чемпионата планеты по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве.-0-