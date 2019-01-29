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Глеб о подготовке к «Арсеналу»: «В Европе везде готовятся максимум месяц. Это в Беларуси бывало по месяца три готовились»

30.01.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о позднем выходе БАТЭ с зимних каникул.

«В Европе везде готовятся максимум месяц. В Беларуси бывало по месяца три готовились. А если готовиться так по два, по два с половиной месяца, то ты форму набираешь, потом теряешь, потом снова набираешь. И как поймать вовремя нужный ритм, тонус... не знаю», – сказал Глеб.

Напомним, что БАТЭ сыграет в рамках 1/16 Лиги Европы с Арсеналом. Первый матч состоится 14 февраля на «Борисов-Арене». Ответная игра пройдет 21 февраля.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился мнением о позднем выходе БАТЭ с зимних каникул.
 
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