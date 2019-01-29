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Алексей Бага: «В Турции появятся потенциальные новички на просмотре, может кто-то и подпишется там»
30.01.2019 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о возможном усилении команды во время тренировочного сбора в Турции.
«В Турции появятся потенциальные новички на просмотре, может кто-то и подпишется там.
Работа ведется серьезная по всем направлениям и континентам. Разные бывают варианты. Возможны и огромные трансферы, и бесплатные есть ребята. У каждого своя судьба. Работа ведется. Но на сегодняшний день, учитывая, что Максим Володько ушел, нам нужен левый защитник», – сказал Бага в эфире «
Напомним, что борисовчане будут находиться на тренировочном сборе в Турции до 7 февраля.
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о возможном усилении команды во время тренировочного сбора в Турции.
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