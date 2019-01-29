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Товарищеские матчи. «Шахтер» против «Витоши», брестское «Динамо» сыграет с «Аль-Джазирой» и другие матчи
30.01.2019 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Шахтер – Витоша (Болгария, Д1)
30 января, 12:00, Белек
Городея – Рух (Брест, Д2)
30 января, 13:15, Минск, Футбольный манеж
Торпедо Минск – Локомотив Гомель, Д2
30 января, 15:00, стадион ФК «Минск»
Шахтер – Словацко (Чехия, Д1)
30 января, 17:00, Белек
Динамо Брест – Аль-Джазира (ОАЭ, Д1)
30 января, 17:15, Футбольная академия Аль-Джазира
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Товарищеские матчи. «Шахтер» против «Витоши», брестское «Динамо» сыграет с «Аль-Джазирой» и другие матчи
Товарищеские матчи Шахтер – Витоша (Болгария, Д1) 30 января, 12:00, Белек Городея – Рух (Брест, Д2) 30 января, 13:15, Минск, Футбольный манеж Торпедо Минск – Локомотив Гомель,...
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