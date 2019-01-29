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Сербы Букорац и Андреевич находятся на просмотре в «Торпедо-БелАЗ»
30.01.2019 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский защитник Александар Андреевич и полузащитник Стефан Букорац находятся на просмотре в «Торпедо-БелАЗ».
Оба футболиста выступали за сербский «Пролетер» (Д1).
26-летний Андреевич в сезоне 2018/19 провел 20 матчей, забил 1 мяч.
27-летний Букорац провел 19 игр в чемпионате Сербии, результативными баллами не отметился.
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Сербский защитник Александар Андреевич и полузащитник Стефан Букорац находятся на просмотре в «Торпедо-БелАЗ».
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