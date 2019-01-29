Бага о матче с «Арсеналом»: «Это сумасшедшая история нашей клубной биографии»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом»

«Мы не в коем случае не относимся к «Арсеналу» как к прогулке. Две игры и все. Как недавно неправильно поняли мои слова или неправильно поняли мой тон в плане того, что это товарищеские игры. Ни в коем случае. Это сумасшедшая история нашей клубной биографии, сумасшедший стадион, сумасшедшая команда. Но нам надо понимать, что мы готовимся не только к Арсеналу, но и к большому-большому и интересному сезону», – сообщил Бага корреспонденту « Спорт-кадра ».