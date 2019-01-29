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Бага о матче с «Арсеналом»: «Это сумасшедшая история нашей клубной биографии»
30.01.2019 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом»
«Мы не в коем случае не относимся к «Арсеналу» как к прогулке. Две игры и все. Как недавно неправильно поняли мои слова или неправильно поняли мой тон в плане того, что это товарищеские игры. Ни в коем случае. Это сумасшедшая история нашей клубной биографии, сумасшедший стадион, сумасшедшая команда. Но нам надо понимать, что мы готовимся не только к Арсеналу, но и к большому-большому и интересному сезону», – сообщил Бага корреспонденту «
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» «Мы не в коем случае не относимся к «Арсеналу» как к прогулке.
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