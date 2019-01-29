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Финал Кубка Беларуси-2019 пройдет 26 мая в Витебске
30.01.2019 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стало известно место проведения финального матча Кубка Беларуси, сообщает
Игра пройдет 26 мая в Витебске на стадионе ЦСК «Витебский».
Об этом стало известно на заседании Исполкома АБФФ.
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Стало известно место проведения финального матча Кубка Беларуси, сообщает официальный сайт АБФФ.
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