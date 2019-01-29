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Финал Кубка Беларуси-2019 пройдет 26 мая в Витебске 

30.01.2019 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стало известно место проведения финального матча Кубка Беларуси, сообщает официальный сайт АБФФ.

Игра пройдет 26 мая в Витебске на стадионе ЦСК «Витебский».

Об этом стало известно на заседании Исполкома АБФФ.

 
Теги: Витебск
 
 
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Стало известно место проведения финального матча Кубка Беларуси, сообщает официальный сайт АБФФ.
 
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