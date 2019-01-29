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Parimatch: в 2018 году белорусы сделали 1,7 млн ставок на киберспорт
30.01.2019 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
БК Parimatch поделилась статистикой ставок на киберспорт в 2018 году.
Игроки букмекерской компании сделали в 2018 году 1,73 млн ставок. Количество игроков увеличилось на 69 процентов по сравнению с 2017 годом.
В 2018 киберспорт вошел в топ-10 по количеству игроков, сделавших ставки.
Подробную статистику можно изучить в блоге Parimatch на Tribuna.com.
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