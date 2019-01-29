Parimatch: в 2018 году белорусы сделали 1,7 млн ставок на киберспорт

БК Parimatch поделилась статистикой ставок на киберспорт в 2018 году.

Игроки букмекерской компании сделали в 2018 году 1,73 млн ставок. Количество игроков увеличилось на 69 процентов по сравнению с 2017 годом.

В 2018 киберспорт вошел в топ-10 по количеству игроков, сделавших ставки.

Подробную статистику можно изучить в блоге Parimatch на Tribuna.com.